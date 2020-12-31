Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 декабря

Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 декабря
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Александр Авилов
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Инфекция унесла жизни еще 593 человек

За минувшие сутки выявили еще 27 747 зараженных коронавирусом в 85 регионах России. Выздоровели 28 922 человека, скончались 593. 

По данным Оперативного штаба, Москва лидирует по суточному приросту больных – инфекцию нашли у 6 566 жителей столицы. В Московской области выявили еще 1 487 больных. Второй антирекорд среди регионов у Санкт-Петербурга, где заразились 3 758 человек. На третьем месте Нижегородская область с 501 заболевшим. 

В результате общее количество заболевших коронавирусом в России доросло до 3 159 297 человек. За все время эпидемии инфекция унесла жизни 57 019 граждан, 2 554 340 удалось победить болезнь. 

Сейчас в России проходит вакцинация от COVID-19. Что нужно знать перед процедурой – в материале "Утро.ру".

Американское информационное агентство AP заподозрило Китай в попытке засекретить происхождение коронавируса, приведшего к мировой пандемии. По их данным, все публикации о расследовании в стране жестко контролирует правительство.

Полина ДОРОЖКИНА

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