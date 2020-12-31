По заявлению врача, легкое течение болезни в разы опасней

Японский медик Коити Хирахата, который занимается лечением коронавирусных больных, заявил, что последствия коронавируса могут быть гораздо опасней самой болезни. Особенно, если заражение прошло без особых симптомов. Он сообщил, что так треть пациентов, перенесших легкую форму болезни спустя время стали полностью лежачими.

Хирахата ведет учет людей, страдающих от последствий коронавируса с марта. Он отмечает, что в самом начале таких пациентов у него было только два, однако спустя время распространении инфекции статистика серьезно изменилась. Сейчас с последствиями коронавируса к нему приходят по 70-80 человек за день. Особенно часто от этого страдает та возрастная категория людей, которая считается менее восприимчивой к COVID-19.

"У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный – слабость, от нее страдают 97,1 процента. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет", – рассказал он в интервью РИА "Новости".

Также чаще всего встречается депрессия и неспособность сконцентрироваться и сформировать мысль. Многие страдают от головных болей, бессонницы, потери аппетита, выпадения волос. Треть больных полностью потеряли обоняние и вкусовые ощущения. Хирахата считает, что такие проявления могут остаться на всю жизнь, хотя и немного ослабнут со временем.

Врач заявил, что есть определенная категория больных, у которых слабость после движения приходит не сразу, а, к примеру, на следующий день. Для таких прогноз у него и вовсе ужасающий.

"У людей этой категории высок риск значительного ухудшения состояния. До какой степени значительного? До потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. У нас масса таких случаев", – сообщил медик.

Он рассказал, что некоторые из пациентов испытывают такую слабость, что не могут держать зубную щетку в руках. Некоторые, чтобы хоть как-то передвигаться, ползут по полу. Из 378 человек в базе с подобным столкнулись около трети.