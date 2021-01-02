Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 января
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЛанового забрали в больницу с коронавирусом
Победить смертельную инфекцию смогли еще 18 897 жителей нашей страны

Коронавирусом заболели 3 212 637 человек в России, причем 26 301 из них – за последние сутки. Свежую статистику по COVID-19 на 2 января приводит оперштаб.

Москва остается лидером по числу зараженных. К утру субботы инфекцию в столице подхватили еще 5452 жителей. Следом идет Санкт-Петербург с 3742 новыми заболевшими. В Московской области пациентов с коронавирусом стало на 1564 больше.

Смертельная инфекция унесла жизни 58 002 россиян. За минувшие сутки число жертв коронавируса увеличилось на 447.

Однако есть и хорошие новости – количество тех, кто смог победить инфекцию, тоже растет. Ко 2 января от COVID-19 вылечились еще 18 897 пациентов. Всего в России выздоровели 2 599 035 человек.

Ранее врач из Японии рассказал об опасности бессимптомного течения коронавируса. По его словам, некоторые из тех, кто перенес болезнь в легкой форме, со временем утратили возможность двигаться.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Трампу нанесли удар: против "Северного потока - 2" заработали новые санкции

Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет

Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации

Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей