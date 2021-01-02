Победить смертельную инфекцию смогли еще 18 897 жителей нашей страны

Коронавирусом заболели 3 212 637 человек в России, причем 26 301 из них – за последние сутки. Свежую статистику по COVID-19 на 2 января приводит оперштаб.

Москва остается лидером по числу зараженных. К утру субботы инфекцию в столице подхватили еще 5452 жителей. Следом идет Санкт-Петербург с 3742 новыми заболевшими. В Московской области пациентов с коронавирусом стало на 1564 больше.

Смертельная инфекция унесла жизни 58 002 россиян. За минувшие сутки число жертв коронавируса увеличилось на 447.

Однако есть и хорошие новости – количество тех, кто смог победить инфекцию, тоже растет. Ко 2 января от COVID-19 вылечились еще 18 897 пациентов. Всего в России выздоровели 2 599 035 человек.

Ранее врач из Японии рассказал об опасности бессимптомного течения коронавируса. По его словам, некоторые из тех, кто перенес болезнь в легкой форме, со временем утратили возможность двигаться.