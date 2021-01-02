На производство лекарства в Незалежной потребуется несколько месяцев

Харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Виктор Медведчук.

Как отметил украинский оппозиционер, российское лекарство является единственным в мире, разработчики которого дали разрешение на трансфер технологий для производства средства на украинских предприятиях. По его словам, в случае одобрения заявки, передачу данных можно осуществить в течение двух недель, а наладить производство смогут за 3-6 месяцев, пишет 112.ua



