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Харьковская компания "Биолек" подала заявку в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Виктор Медведчук.
Как отметил украинский оппозиционер, российское лекарство является единственным в мире, разработчики которого дали разрешение на трансфер технологий для производства средства на украинских предприятиях. По его словам, в случае одобрения заявки, передачу данных можно осуществить в течение двух недель, а наладить производство смогут за 3-6 месяцев, пишет 112.ua
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