В Китае рассекретили данные о происхождении коронавируса

В Китае рассекретили данные о происхождении коронавируса
Фото: Pan Yulong/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус сделал известного актера импотентом
Глава МИД уверяет, что страна попросту первой объявила о COVID-19

Пандемию коронавирусной инфекции вызвали отдельные вспышки по миру, а не, как предполагалось ранее, из-за очага инфекции в Китае. Об этом свидетельствует все больше исследований, сообщил глава китайского МИД Ван И.

Когда инфекцию нашли в Китае, то власти приняли незамедлительные меры для выявления патогена и выявления ключевой информации по инфекции. При этом Китай стал первой страной, которая официально сообщила о случаях заболевания новым коронавирусом, заявил он. 

"Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", – приводит слова Ван И РИА "Новости". 

Власти Китая сообщили о неизвестной инфекции в Ухани 31 декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявил о начале пандемии. 

Сильней всего от COVID-19 пострадала Америка, в которой насчитывается более 20,5 миллионов заражений, около 356 тысяч погибли. Дональд Трамп обвиняет Китай в замалчивании о появлении новой инфекции, требуя от мирового сообщества ввести наказание против страны. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Трампу нанесли удар: против "Северного потока - 2" заработали новые санкции

Сенату США удалось обойти вето президента на оборонный бюджет

"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу

Украинцы не верят, что это принесет Москве хоть какую-то прибыль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей