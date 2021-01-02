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Пандемию коронавирусной инфекции вызвали отдельные вспышки по миру, а не, как предполагалось ранее, из-за очага инфекции в Китае. Об этом свидетельствует все больше исследований, сообщил глава китайского МИД Ван И.
Когда инфекцию нашли в Китае, то власти приняли незамедлительные меры для выявления патогена и выявления ключевой информации по инфекции. При этом Китай стал первой страной, которая официально сообщила о случаях заболевания новым коронавирусом, заявил он.
"Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", – приводит слова Ван И РИА "Новости".
Власти Китая сообщили о неизвестной инфекции в Ухани 31 декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявил о начале пандемии.
Сильней всего от COVID-19 пострадала Америка, в которой насчитывается более 20,5 миллионов заражений, около 356 тысяч погибли. Дональд Трамп обвиняет Китай в замалчивании о появлении новой инфекции, требуя от мирового сообщества ввести наказание против страны.
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