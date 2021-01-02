В России начали выдавать коронавирусные паспорта

Документ стал доступен для сделавших прививку граждан

С 1 января россияне могут получить сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Документ выдается дистанционно в личном кабинете на сайте Госуслуг. На портале заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, пишет РИА "Новости".

В будущем прививочный сертификат, вероятно, станет обязательным при международных перелетах, пояснили ранее специалисты.

Карина СИРАЗОВА

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