Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 января
Фото: pixabay.com
Жертвами инфекции за прошедшие сутки стали 504 человека

Ситуация с коронавирусной инфекции продолжает оставаться непростой. Так, за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 сдали еще 24 150 россиян. Общее число заболевших достигло отметки в 3 236 787 человек. 

Столица по-прежнему остается лидером по числу зараженных. За минувшие сутки – 3851 новый случай. На втором месте печального рейтинга Санкт-Петербург. В северной столице за день было выявлено еще 3738 инфицированных. Замыкает печальный рейтинг Московская область, где пациентов с коронавирусной инфекцией стало на 1539 больше.

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни 504 россиян. За все время пандемии жертвами инфекции стали 58 506 человек, сообщает оперштаб. 

Однако растет и число тех, кто смог победить болезнь. Так, к 3 января победить коронавирус смогли 19 847 жителей страны. За весь период выздоровели 2 618 882 пациента. 

Ранее в Китае раскрыли информацию о происхождении коронавируса. По словам главы МИДа, КНР просто стала первой страной, которая официально сообщила о новом вирусе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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