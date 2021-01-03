Снижению заболеваемости коронавирусом в России нашли объяснение

Улучшение ситуации связано с меньшим тестированием

Последние дни статистика по коронавирусу не может не радовать, поскольку число заболевших уменьшилось на несколько тысяч. Однако инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что делать окончательные выводы пока рано. 

Медик заявил, что снижение заболеваемости  COVID-19 в России связано с меньшим тестированием в период праздников. 

"В выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше", – объяснил инфекционист РИА "Новости". 

При этом Тимаков подчеркнул, что пик заболеваемости еще не пройден, не исключив, что после праздников число заболевших снова увеличится

Напомним, что за минувшие сутки в России было выявлено 24 150 новых случаев заражения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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