В Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса

Прививочные пункты будут работать ежедневно

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить доступ москвичей к прививке от коронавируса.

Так, с завтрашнего дня будет открыта запись на вакцинацию для работников банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прививочные пункты будут работать ежедневно, без выходных.

Напомним, что ранее сделать прививку от коронавируса разрешили сотрудникам предприятий общественного питания, спорта и ЖКХ. Бесплатную вакцину также смогут получить работники органов безопасности и правопорядка.

Всего в столице развернули 70 прививочных пунктов, которые работают с 8 утра до 8 вечера. Привиться могут граждане от 18 до 60 лет при наличии столичного полиса ОМС и те, кто прикрепился к городской поликлинике.

Записаться на прививку от коронавируса можно электронным путем.