В Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса

В Москве расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса
Фото: Mosab Shawer/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Прививочные пункты будут работать ежедневно

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить  доступ москвичей к прививке от коронавируса. 

Так, с завтрашнего дня будет открыта запись на вакцинацию для работников банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 

Прививочные пункты будут работать ежедневно, без выходных. 

Напомним, что ранее сделать прививку от коронавируса разрешили сотрудникам предприятий общественного питания, спорта и ЖКХ. Бесплатную вакцину также смогут получить работники органов безопасности и правопорядка. 

Всего в столице развернули 70 прививочных пунктов, которые работают с 8 утра до 8 вечера. Привиться могут граждане от 18 до 60 лет при наличии столичного полиса ОМС и те, кто прикрепился к городской поликлинике. 

Записаться на прививку от коронавируса можно электронным путем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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