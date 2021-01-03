Вашингтон назвал "самую достоверную" версию происхождения коронавируса

Вашингтон назвал "самую достоверную" версию происхождения коронавируса
Фото: NIAID/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Штаты снова поругались с Китаем

Заместитель советника Дональда Трампа по нацбезопасности страны Мэтью Поттингер заявил, что утечка из лаборатории в Ухани является самой достоверной версией происхождения коронавируса. Так он ответил на заявления главы китайского МИД, что очаги инфекции были выявлены по всему миру. 

Поттингер поддел чиновника из Китая, дословно процитировав его заявления, переиначив на свой счет. Глава МИД Ван И сообщил, что сейчас появляется все больше исследований, показывающих, что пандемию коронавирусной инфекции вызвали отдельные всыпки в разных местах по всему миру.

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", – заявил американец в интервью для Daily Mail. 

Он отметил, что сейчас китайские чиновники все активней признают, что их изначальные высказывания о возникновении инфекции на рынке в Ухани являются ложными. Также он заявил, что у США появились новые разведывательные данные, которые подтверждают версию об утечке вируса, однако раскрывать подробности он не стал. 

По словам американского чиновника, коронавирус мог "улизнуть" из лаборатории из-за аварии. 

Также Поттингер заявил, что расследованию ВОЗ на этот счет доверять нельзя, поскольку организация крайне зависима от поддержки Китая. К слову, во время пандемии Дональд Трамп заявил, что Штаты перестанут оказывать ВОЗ финансовую поддержку. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Nina
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Очень много бактериологических лабораторий США по всему миру, вот США и распространили это заболевание по всему миру. У них-то и заболевших больше всего. А если бы это сделал Китай, то в Китае было бы больше заболеваний. Китайских лабораторий по миру нет. США перекидывает всё с больной головы на здоровую.
Гость
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Нужно быть полным идиотом, чтобы винить США в подкидывание КОВИД-19 в Китай. Америка оказалась совершенно не готовой когда пандения паспространилась в США. Достаточно посмотреть на статистику заболевших и умерших в Америке в сравнении с количеством населения и количеством больных и умерших в сравнении с Китаем, чтобы понять кто был лучше подготовлен и уже восстановил экономику.
Гость
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если тысячу раз на невиновного сказать что именно он виноват то все поверят и без всяких фактов
Гость
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Всегда надо исходить из того кому выгодно. Если учесть каких то Скипалей, Навальных-шумиха на весь мир, а тут фактически тишина. Напрашивается вывод, что у США "рыльце в пушку" и боятся расследований.
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