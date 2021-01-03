Штаты снова поругались с Китаем

Заместитель советника Дональда Трампа по нацбезопасности страны Мэтью Поттингер заявил, что утечка из лаборатории в Ухани является самой достоверной версией происхождения коронавируса. Так он ответил на заявления главы китайского МИД, что очаги инфекции были выявлены по всему миру.

Поттингер поддел чиновника из Китая, дословно процитировав его заявления, переиначив на свой счет. Глава МИД Ван И сообщил, что сейчас появляется все больше исследований, показывающих, что пандемию коронавирусной инфекции вызвали отдельные всыпки в разных местах по всему миру.

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", – заявил американец в интервью для Daily Mail.

Он отметил, что сейчас китайские чиновники все активней признают, что их изначальные высказывания о возникновении инфекции на рынке в Ухани являются ложными. Также он заявил, что у США появились новые разведывательные данные, которые подтверждают версию об утечке вируса, однако раскрывать подробности он не стал.

По словам американского чиновника, коронавирус мог "улизнуть" из лаборатории из-за аварии.

Также Поттингер заявил, что расследованию ВОЗ на этот счет доверять нельзя, поскольку организация крайне зависима от поддержки Китая. К слову, во время пандемии Дональд Трамп заявил, что Штаты перестанут оказывать ВОЗ финансовую поддержку.