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За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 23 351 случая коронавируса. Умерло 482 пациента, передает оперштаб.
На первом месте по числу заболевших Петербург – 3657 человек. Москва на второй строчке -3591, третья – Московская область,1250 заразившихся.
Всего с начала пандемии коронавируса в России заразилось 3 260 138 человек. Скончались 58 988 больных.
Ранее о происхождении коронавируса высказались американцы. В Вашингтоне заявили, что наиболее вероятным источником является лаборатория.
Условием для этого назвали договор 1920 года
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы