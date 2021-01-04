На первом месте - Питер: свежая статистика по коронавирусу в России на 4 января

На первом месте - Питер: свежая статистика по коронавирусу в России на 4 января
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
От COVID-19 за сутки умерло 482 человека

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 23 351 случая коронавируса. Умерло 482 пациента, передает оперштаб.

На первом месте по числу заболевших Петербург – 3657 человек. Москва на второй строчке -3591, третья – Московская область,1250 заразившихся.

Всего с начала пандемии коронавируса в России заразилось 3 260 138  человек. Скончались  58 988 больных.

Ранее о происхождении коронавируса высказались американцы. В Вашингтоне заявили, что наиболее вероятным источником является лаборатория.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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