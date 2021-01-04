От COVID-19 за сутки умерло 482 человека

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 23 351 случая коронавируса. Умерло 482 пациента, передает оперштаб.

На первом месте по числу заболевших Петербург – 3657 человек. Москва на второй строчке -3591, третья – Московская область,1250 заразившихся.

Всего с начала пандемии коронавируса в России заразилось 3 260 138 человек. Скончались 58 988 больных.

Ранее о происхождении коронавируса высказались американцы. В Вашингтоне заявили, что наиболее вероятным источником является лаборатория.