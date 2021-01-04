МИД КНР назвал заявление ложью

Из-за коронавируса между США и Китаем разгорелся скандал. Официальный Пекин глубоко оскорбили слова заместителя советника американского лидера по вопросам нацбезопасности Мэтью Поттинджера о происхождении коронавируса. Напомним, ранее он язвительно отметил, что наиболее вероятный вариант – это утечка из лаборатории в Ухане. Ответ последовал незамедлительно.



Представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин заявила, что подобные выпады это не более чем низкокачественная ложь и потребовала предъявить доказательства и объясниться, личное ли это умозаключение Поттинджера или "официальная позиция администрации США". Об этом пишет РИА Новости.

Китайский дипломат также напомнила, что активно обсуждавшуюся и ранее версию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории либо о его искусственном происхождении в пух и прах разбили известные специалисты.

Напомним, скандальное заявление американца опубликовала Daily Mail. Он допустил, что утечка коронавируса якобы из китайской лаборатории могла случиться из-за аварии.