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Из-за
коронавируса между США и Китаем разгорелся скандал. Официальный Пекин глубоко
оскорбили слова заместителя советника американского лидера по вопросам
нацбезопасности Мэтью
Поттинджера о происхождении коронавируса. Напомним, ранее он язвительно
отметил, что наиболее вероятный вариант – это утечка из лаборатории в Ухане. Ответ
последовал незамедлительно.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин заявила, что подобные выпады это не более чем низкокачественная ложь и потребовала предъявить доказательства и объясниться, личное ли это умозаключение Поттинджера или "официальная позиция администрации США". Об этом пишет РИА Новости.
Китайский дипломат также напомнила, что активно обсуждавшуюся и ранее версию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории либо о его искусственном происхождении в пух и прах разбили известные специалисты.
Напомним, скандальное заявление американца опубликовала Daily Mail. Он допустил, что утечка коронавируса якобы из китайской лаборатории могла случиться из-за аварии.
Условием для этого назвали договор 1920 года
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы