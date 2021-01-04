Северная столица впервые обогнала Москву по ковидной статистике

На 4 января заболевших в Петербурге выявили больше, чем в российской столице. Это произошло впервые с начала пандемии. Рост заболеваемости коронавирусом объяснил врач-эпидемиолог, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, вспышки ковида в регионах происходят в разное время. В Москве рост заболеваемости произошел раньше. А теперь процесс начался и в Питере, где до этого число зараженных по сравнению с Москвой было меньше.

Онищенко подчеркнул, что никакой катастрофы в этом нет. Он добавил, что в Москве уже активно идет прививочная кампания, привившихся здесь немного больше. Кроме того, Новый год в двух городах отметили по-разному, и это тоже сказалось на статистике.

Бывшего главу Роспотребнадзора, как он сам признался, огорчает то, что после праздника некоторые россияне не спешат делать прививку. Отказываться от вакцины, когда есть возможность ее сделать, непростительно.

”Хочу – не хочу" в то время, когда есть специфическое средство защиты – это просто преступно!"

- заявил он в беседе с "Пятым каналом".



Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3657 случаев коронавируса.