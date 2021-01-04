Онищенко назвал причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в Питере

Онищенко назвал причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в Питере
Геннадий Онищенко. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
продолжениеКто из звезд распрощался с недвижимостью и бизнесом в 2020 году
Северная столица впервые обогнала Москву по ковидной статистике

На 4 января заболевших в Петербурге выявили больше, чем в российской столице. Это произошло впервые с начала пандемии. Рост заболеваемости коронавирусом объяснил врач-эпидемиолог, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, вспышки ковида в регионах происходят в разное время. В Москве рост заболеваемости произошел раньше. А теперь процесс начался и в Питере, где до этого число зараженных по сравнению с Москвой было меньше. 

Онищенко подчеркнул, что никакой катастрофы в этом нет. Он добавил, что в Москве уже активно идет прививочная кампания, привившихся здесь немного больше. Кроме того, Новый год в двух городах отметили по-разному, и это тоже сказалось на статистике.

Бывшего главу Роспотребнадзора, как он сам признался, огорчает то, что после праздника некоторые россияне не спешат делать прививку. Отказываться от вакцины, когда есть возможность ее сделать, непростительно.

”Хочу – не хочу" в то время, когда есть специфическое средство защиты – это просто преступно!"

- заявил он в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3657 случаев коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

В Европе захотели отобрать российские территории

Условием для этого назвали договор 1920 года

Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог

Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей