"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Грузии

В стране выявили первый случай заражения

В Грузии специалисты исследовали три подозрительных случая коронавируса. В одном из образцов нашли "британский штамм". Об этом сообщил "Рустави 2" со ссылкой на заявление Национального центра контроля заболеваний.

Заразился мужчина старше 50 лет. Как передают СМИ, пациента изолировали. Состояние его не вызывает серьезных опасений у медиков.