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В России продолжается борьба с коронавирусом. Так, оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией в стране. За сутки заразились инфекцией из Китая 24 246 жителей страны. За все время заболели 3 284 384 человек.
В Москве, которая вновь оказалась на первом месте печального рейтинга, диагноз подтвердили у 4842 горожан. В Санкт-Петербурге выявили 3649 новых случаев. В Московской области положительные тесты на COVID-19 сдали 1131 россиян.
Умерли от коронавируса за сутки 518 пациентов. За все время эпидемии скончались 59 506 россиян.
Выздоровевших оказалось за сутки 22 632 человек. Всего излечились 2 662 668 жителей страны.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему за 4 января Санкт-Петербург неожиданно оказался на первом месте по числу новых заболевших, впервые обойдя Москву. По его словам, что вспышки в регионах происходят в разное время. Да и Новый год две столицы отметили по-разному, что повлияло на статистику.
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