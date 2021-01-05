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Армен Саркисян, президент Армении, пополнил ряды тех глав государств, которые подхватили COVID-19. Об этом сообщила администрация руководителя страны.
Об этом пишет РИА "Новости". Новый год Саркисян встретил в Лондоне в рамках отпуска. Спустя три дня он перенес операцию на ноге. Несмотря на успешное хирургическое вмешательство, тест на новый штамм коронавируса показал положительный результат.
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