Президент Армении заразился коронавирусом

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Глава страны отправился на самоизоляцию

Армен Саркисян, президент Армении, пополнил ряды тех глав государств, которые подхватили COVID-19. Об этом сообщила администрация руководителя страны.

Об этом пишет РИА "Новости". Новый год Саркисян встретил в Лондоне в рамках отпуска. Спустя три дня он перенес операцию на ноге. Несмотря на успешное хирургическое вмешательство, тест на новый штамм коронавируса показал положительный результат. 

Президент Армении будет работать удаленно. 

Полина ИВАНОВА

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