Человечество полностью несет ответственность за возникшую пандемию, уверен Батька

Бог решил наказать людей пандемией из-за хамского отношения человека к окружающему его миру. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с работниками минского предприятия "Горизонт".

Сам президент республики отметил, что при отсутствии гармонии человека с природой людям грозят болезни, а их потомки начнут "нищать". Также Лукашенко обратил внимание на важность экологии, указав, что для обеспечения комфортной среды обитания человечеству необходимо создать соответствующие условия. По этой причине власти приняли решение о развертывании широкого использования электроэнергии, включая электромобили. Минск уже начал принимать стимулирующие меры для населения.

Глава республики также отметил, что в системе городского транспорта Белоруссии власти уже давно задействовали электробусы, которые в настоящее время широко используются. А в некоторых странах Евросоюза уже определили сроки исчезновения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Президент добавил, что первая атомная электростанция будет работать в Белоруссии как раз для выработки соответствующей энергии. Таким образом Минск сможет сократить расходы на покупку импортного газа, передает РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что готов разделить президентские полномочия с остальными органами государственной власти.



