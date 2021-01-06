Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 января
Serge Haouzi/www.globallookpress.com
От COVID-19 умерли 445 человек

В России продолжает распространяться коронавирусная эпидемия. По последним данным оперштаба, за прошедшие сутки COVID-19 подхватили 24 217 жителей РФ. С начала пандемии в стране выявлено 3 308 601 случай.

Первое место занимает Москва, где COVID-19 подтвердили у 5142 жителей. На втором месте находится Санкт-Петербург с 3341 случаем. За Северной столицей идет Московская область, где положительный тест подтвердился у 1097 россиян.

За прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 445 граждан. Всего в стране с начала пандемии зафиксирован 59 951 летальный исход.

Выздоровели 23 055 россиян. Всего от инфекции смогли излечиться 2 685 723 граждан РФ.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил общий спад заболеваемости за последние дни. По словам специалиста, в праздничные дни число тестирований в стране сильно снизилось.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что пандемия спровоцировала множество вспышек по всему миру. Глава внешнеполитического ведомства КНР опроверг заявление о том, что причина распространения коронавируса заключается в очаге инфекции, возникшем изначально в Китае.


Егор МАЛКОВ

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