Предсказан худший сценарий ситуации с коронавирусом в России

Предсказан худший сценарий ситуации с коронавирусом в России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Многое в стране будет зависеть от мутации инфекции

Ученые предсказали, что будет происходить в стране в случае, если ситуация с коронавирусом начнет меняться не в лучшую сторону. По их словам, на это может повлиять мутации коронавирусной инфекции.

При лучшем исходе, отмечает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА "Новости", в результате болезни или вакцинации у многих людей сформируется событийный иммунитет, благодаря которому стране удастся избавится от проблемы. Однако существует и второй, более пессимистичный прогноз. Ученый отметил, что при другом исходе людям придется научится жить в условиях коронавируса. 

"Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", – отметил он.

При этом эксперт отметил, что пока нельзя точно утверждать, по какому сценарию будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. 

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова полагает, что даже в случае появления у коронавируса новой мутации, в следующем году можно будет ждать спада заболеваемости. Однако подождать придется, скорее всего, до июня. Она утверждает, что COVID-19 будет циркулировать среди человеческой популяции наравне с другими респираторными инфекциями. 

Сейчас в мире курсирует новый "британский" штамм коронавируса. По оценкам специалистов, он опасней обычного. Официально случаи заражения им в России не зарегистрированы, но вблизи российской границы случаи инфицирования были выявлены

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Гость
Очередной дрыстомет российской власти. Хорошо править и воровать когда рабы молчат и попрятались. Сделайте вы уже прививку вашему путину, пусть выйжет на воздух из своего бункера, пробздится на воздухе.
Ой, а вам то AstraZeneca и Pfizer отказали в поставках. Вот и остаётся только беситься да слюной плевать в соседей.
Ну-ну, тебе не привыкать - 7 лет уж скоро только тем и живёте.
Гость
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Гость
Очередной дрыстомет российской власти. Хорошо править и воровать когда рабы молчат и попрятались. Сделайте вы уже прививку вашему путину, пусть выйжет на воздух из своего бункера, пробздится на воздухе.
сделай своему клоуну
Гость
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Очередной дрыстомет российской власти. Хорошо править и воровать когда рабы молчат и попрятались. Сделайте вы уже прививку вашему путину, пусть выйжет на воздух из своего бункера, пробздится на воздухе.
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