Многое в стране будет зависеть от мутации инфекции

Ученые предсказали, что будет происходить в стране в случае, если ситуация с коронавирусом начнет меняться не в лучшую сторону. По их словам, на это может повлиять мутации коронавирусной инфекции.

При лучшем исходе, отмечает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА "Новости", в результате болезни или вакцинации у многих людей сформируется событийный иммунитет, благодаря которому стране удастся избавится от проблемы. Однако существует и второй, более пессимистичный прогноз. Ученый отметил, что при другом исходе людям придется научится жить в условиях коронавируса.

"Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", – отметил он.

При этом эксперт отметил, что пока нельзя точно утверждать, по какому сценарию будет развиваться ситуация с коронавирусом в России.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова полагает, что даже в случае появления у коронавируса новой мутации, в следующем году можно будет ждать спада заболеваемости. Однако подождать придется, скорее всего, до июня. Она утверждает, что COVID-19 будет циркулировать среди человеческой популяции наравне с другими респираторными инфекциями.

Сейчас в мире курсирует новый "британский" штамм коронавируса. По оценкам специалистов, он опасней обычного. Официально случаи заражения им в России не зарегистрированы, но вблизи российской границы случаи инфицирования были выявлены.