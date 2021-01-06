Власти Украины оскандалились из-за тайного "подарка" из Америки перед Новым годом

Власти Украины оскандалились из-за тайного "подарка" из Америки перед Новым годом
Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет

Украинские чиновники тайно протащили в страну несколько порций американской вакцины от коронавируса, чтобы, как пишет глава редакционного совета портала "Обозреватель" Михаил Бродский, обезопасить себя. 

По его информации, в канун Нового года, 29 или 30 декабря, на Украину чартерным рейсом тайно завезли партию американской вакцины от коронавируса Pfizer. Как именно украинским властям удалось ее получить – неизвестно.

"Скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата", – пишет он.

Среди лиц, которые привились от коронавируса – премьер-министр Денис Шмыгаль и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий. Для того, чтобы пройти тайную вакцинацию, они отправились в частную клинику пластической хирургии. 

Для того, чтобы вколоть себе американский препарат, украинским чиновникам пришлось заплатить по 2,5 тысячи евро с человека. 

"Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу", – возмущается Бродский.

Он отметил, что в европейских странах за такое бы чиновников ждала отставка и моральное порицание, и задается вопросом, что будет за это властям на Украине. 

Бродский заявил, что СБУ должно разобраться, почему в стране проходит незаконная вакцинация незарегистрированной вакциной. Также он написал заявление, чтобы к делу подключились израильские расследователи. 

Российскую вакцину "Спутник V" при этом закупать для народа отказались. В Раде назвали подобное решение попыткой властей выслужиться перед США. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
да какая разница, кто у них кого и когда уколол, от грипа или короны, или герычем.
Дайте народу отдохнуть от них.
Заботиться надо только о своей стране, как китайцы, а остальным только продавать, хоть иголки, хоть копии су 35тых.
Украинцам принимать российскую вакцину "Спутник <цензура>" это всё равно что советским людям во время войны с фашистской Германией принимать подарки от Гитлера!
Россиянам давно пора понять!
Пока вы не уберётесь ВОН с украинского Крыма и ДОНБАССА никто с вами мирится не собирается.
В каждой украинской семье вас будут воспринимать ненавидеть как оккупантов!
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость
да какая разница, кто у них кого и когда уколол, от грипа или короны, или герычем.
Дайте народу отдохнуть от них.
Заботиться надо только о своей стране, как китайцы, а остальным только продавать, хоть иголки, хоть копии су 35тых.
Решение об использование той или иной вакцины это решение каждого человека.
Кто хочет из украинцев принимать российскую вакцину "Спутник <цензура>" пускай едет в Россию и там вакцинируется.
В Раде подобное назвать такое решение попыткой властей выслужиться перед США, после подлостей кремлёвских властей (воровства Россией КРЫМА, развязыванием России против Украины войны на Донбассе, убитых россиянами 15 тыс. украинцев, около 3 млн. вынужденных переселенцев) могут только предатели украинского народа на подобии, медведчука, рабиновича, бойка, кивы и другой мерзости готовой вылизывать очко путину.
Гость
Ответить
да какая разница, кто у них кого и когда уколол, от грипа или короны, или герычем.
Дайте народу отдохнуть от них.
Заботиться надо только о своей стране, как китайцы, а остальным только продавать, хоть иголки, хоть копии су 35тых.
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