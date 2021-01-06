Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет

Украинские чиновники тайно протащили в страну несколько порций американской вакцины от коронавируса, чтобы, как пишет глава редакционного совета портала "Обозреватель" Михаил Бродский, обезопасить себя.

По его информации, в канун Нового года, 29 или 30 декабря, на Украину чартерным рейсом тайно завезли партию американской вакцины от коронавируса Pfizer. Как именно украинским властям удалось ее получить – неизвестно.

"Скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата", – пишет он.

Среди лиц, которые привились от коронавируса – премьер-министр Денис Шмыгаль и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий. Для того, чтобы пройти тайную вакцинацию, они отправились в частную клинику пластической хирургии.

Для того, чтобы вколоть себе американский препарат, украинским чиновникам пришлось заплатить по 2,5 тысячи евро с человека.

"Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу", – возмущается Бродский.

Он отметил, что в европейских странах за такое бы чиновников ждала отставка и моральное порицание, и задается вопросом, что будет за это властям на Украине.

Бродский заявил, что СБУ должно разобраться, почему в стране проходит незаконная вакцинация незарегистрированной вакциной. Также он написал заявление, чтобы к делу подключились израильские расследователи.

Российскую вакцину "Спутник V" при этом закупать для народа отказались. В Раде назвали подобное решение попыткой властей выслужиться перед США.