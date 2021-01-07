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Несмотря на праздники, в стране продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. К 7 января в России 3 332 142 человек сдали положительные тесты.
В Москве выявлено 4871 случаев заболевания COVID-19. В Санкт-Петербурге диагноз поставили 3005 горожанам. В Московской области коронавирус подхватили 1228 жителей.
Умерли за сутки от COVID-19 506 россиян. За все время не смогли преодолеть инфекцию 60 457 пациентов.
Выздоровели за сутки 23 729 жителей страны. За время эпидемии излечились 2 709 452 россиян.
Тем временем в первом регионе России ввели обязательный тест на коронавирус для приезжих из тех городов, в которых эпидемиологическая ситуация серьезная. Пресс-служба республики отметила, что речь идет о тех, кто приехал из Москвы, Хабаровска, Новосибирска и Красноярска.
Он поставил под сомнение достоверность источников информации
Об обеспечении лекарством народа в стране и речи пока нет