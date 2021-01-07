Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Страна отказалась от дополнительных исследований

Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED) зарегистрировало вакцину против COVID-19, разработанную российскими учеными. Об этом рассказал Российский фонд прямых инвестиций. 

Процедура прошла в ускоренном режиме. AGEMED одобрил "Спутник V", опустив дополнительные клинические испытания в стране, на основе результатов фазы III исследований, которые прошли в РФ. Так же аргентинский регулятор ANMAT поступил в декабре 2020 года. 

Соответствующие органы Белоруссии и Сербии тоже ограничились одобрением данных третьей фазы клинических испытаний, проводимых в РФ. Как и в Боливии, там сразу приступили к регистрации и началу вакцинации российским препаратом. Население Сербии стало получать вакцину 6 января 2021 г., а белорусы еще раньше – 26 декабря 2020 года. 

РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения Боливии еще 30 декабря 2020-го анонсировали соглашение по вакцине. Ожидается, что в страну отправится 5,2 млн доз "Спутника V". Таким образом, привиться смогут 2,6 млн человек, то есть более 20% граждан Боливии. Международные партнеры РФПИ в Китае, Индии, Южной Корее и других стран поспособствуют поставкам. 

Исследования показали, что "Спутник V" спустя 21 день после применения первого компонента эффективен на 91,4%. Такой результат был получен на основе данных 22 714 добровольцев, которые в третьей точке третьей фазы испытаний получили либо обе инъекции вакцины, либо плацебо. Из них заболели лишь 78 человек. При этом вакцина на 100% эффективна против тяжелого течения коронавирусной инфекции. 

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что регистрация Боливией безопасной и эффективной вакцины "Спутник V", которую создали на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, спасет много людей и предотвратит распространение COVID-19.

"Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем  одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", – добавил Дмитриев. 

Полина ИВАНОВА

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