Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 января
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
За прошедшие сутки выявлено 23 652 заболевших

Жертвами коронавируса стали 454 пациента. Свежую статистику приводит оперштаб. Заболело за последние 24 часа 23 652  человек.

На первом месте по заражениям Москва – 5027 человек. На втором Питер – 3017 зараженных. И третью строчку занимает Московская область – 1226 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 3 355 794 человек. Скончались от коронавируса 60 911 заболевших. Вылечить медикам удалось 2 731 129 пациентов.

Ранее эксперты озвучили худший сценарий по коронавирусу, который может развернуться в России. Ученые не исключили, что вирус будет постоянно мутировать и людям придется приспосабливаться. Жить с коронавирусом, как с гриппом, к примеру. Кроме того, нужно будет дорабатывать вакцины с учетом новых штаммов. А россияне будут вынуждены повторно прививаться.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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