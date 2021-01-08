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Жертвами коронавируса стали 454 пациента. Свежую статистику приводит оперштаб. Заболело за последние 24 часа 23 652 человек.
На первом месте по заражениям Москва
– 5027 человек. На втором Питер – 3017 зараженных. И третью строчку занимает Московская
область – 1226 случаев коронавируса.
Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 3 355 794 человек. Скончались от коронавируса 60 911 заболевших. Вылечить медикам удалось 2 731 129 пациентов.
Ранее эксперты озвучили худший сценарий по коронавирусу, который может развернуться в России. Ученые не исключили, что вирус будет постоянно мутировать и людям придется приспосабливаться. Жить с коронавирусом, как с гриппом, к примеру. Кроме того, нужно будет дорабатывать вакцины с учетом новых штаммов. А россияне будут вынуждены повторно прививаться.
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