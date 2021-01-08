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Украинское правительство ввело жесткие коронавирусные ограничения. Так, с 8 января в Незалежной закрыты общеобразовательные и высшие учебные учреждения, а также рестораны и фитнес-залы.
Заведения общественного питания работают навынос, крупные торговые точки и развлекательные заведения закрыты. В стране запрещено проведение массовых мероприятий.
Открыты магазины продовольственных товаров, а также банковские организации и аптеки. Указанные ограничения продлятся до 24 января в соответствии с решением правительства, инициированным Минздравом Украины.
О предстоящих мерах в Незалежной ранее сообщал глава правительства Денис Шмыгаль.
Он поставил под сомнение достоверность источников информации
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