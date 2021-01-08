Туристам приготовили неприятный сюрприз в Греции

Для авиапассажиров ужесточили карантин

 Теперь тем, кто прибыл в Грецию из любой зарубежной страны, предстоит семидневная изоляция вместо трехдневной. В стране, напомним, на фоне пандемии коронавируса ввели локдаун до 11 января.

Распоряжение же об ужесточении карантина для прибывших на самолете туристов будет действовать до 21 января. Сообщение опубликовано на сайте управления гражданской авиации.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России

В ЦБ назвали условия

Как власти увеличат выплаты работающим пенсионерам: СМИ назвали варианты

Озвучены три возможных сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей