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Теперь тем, кто прибыл в Грецию из любой зарубежной страны, предстоит семидневная изоляция вместо трехдневной. В стране, напомним, на фоне пандемии коронавируса ввели локдаун до 11 января.
Распоряжение же об ужесточении карантина для прибывших на самолете туристов будет действовать до 21 января. Сообщение опубликовано на сайте управления гражданской авиации.
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