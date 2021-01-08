Для авиапассажиров ужесточили карантин

Теперь тем, кто прибыл в Грецию из любой зарубежной страны, предстоит семидневная изоляция вместо трехдневной. В стране, напомним, на фоне пандемии коронавируса ввели локдаун до 11 января.

Распоряжение же об ужесточении карантина для прибывших на самолете туристов будет действовать до 21 января. Сообщение опубликовано на сайте управления гражданской авиации.