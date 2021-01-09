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По данным оперштаба, на утро 9 января в России выявлено 23 309 зараженных. На первом месте по числу заболевших Москва -4900. На втором Питер -3006 пациентов. И третью строчку занимает Московская область. Там зарегистрировали 1184 случая коронавируса.
За весь период с начала пандемии COVID-19 в России умерло 61 381 заболевших. Заразились коронавирусом 3 379 103 человека. Выздоровели 2 754 809 человек.
Ранее сообщалось, что на Украине ввели жесткий карантин до 24 января.
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