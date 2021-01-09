За сутки от коронавируса умерло 470 человек

По данным оперштаба, на утро 9 января в России выявлено 23 309 зараженных. На первом месте по числу заболевших Москва -4900. На втором Питер -3006 пациентов. И третью строчку занимает Московская область. Там зарегистрировали 1184 случая коронавируса.

За весь период с начала пандемии COVID-19 в России умерло 61 381 заболевших. Заразились коронавирусом 3 379 103 человека. Выздоровели 2 754 809 человек.

Ранее сообщалось, что на Украине ввели жесткий карантин до 24 января.