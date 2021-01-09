Эрудит напомнил о давнишних планах олигархов из Америки

Под эгидой коронавируса прошел весь 2020 год. При этом споры вокруг опасной инфекции и ее происхождения не утихают. Накануне известный интеллектуал Анатолий Вассерман поделился своим мнением на этот счет. Эрудит считает, что сумел раскрыть интересантов глобального коллапса.



Телеведущий констатировал, что для большинства мировая эпидемия стала причиной финансового краха. Казна в ряде государств заметно опустела на фоне развернувшегося кризиса. Однако, кому война, а кому мать родна – за то же время транснациональные корпорации сумели обогатиться на триллионы долларов.

Эрудит предложил вернуться на 11 лет назад и вспомнил скандальный доклад фонда Рокфеллера. В так называемом "Сценарии будущего развития" было четко прописано, как нужно реагировать на мировую эпидемию. Среди действий, которые необходимо предпринимать в таких условиях: жесткий контроль со стороны государства, вызывающий недовольство населения, атаки киберпреступников, а также создание депрессивного мира, где люди и сообщества вынуждены выживать.

По мнению эксперта, данные шаги являются частью стратегии по "разгрому мира", который в состоянии хаоса будет легко взять под контроль со стороны глобальных корпораций.

В своем блоге на РЕН ТВ телеведущий также напомнил о докладе академика Сергея Глазьева, в котором было указано, что американские ученые ранее занимались разработкой вирусов, обнаруженных в Китае и представляющих особую угрозу для человечества.

К слову, недавно Вассерман поделился прогнозом для России на 2021 год. По мнению эрудита, скоро начнется Третья мировая война.