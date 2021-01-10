Выздоровели за сутки от COVID-19 24 080 человек

Оперативный штаб озвучил свежие цифры по эпидемии коронавируса в России. За сутки в стране выявили 22 851 новых случаев заражения инфекцией из Китая. За все время эпидемии диагноз подтвердили у 3 401 954 россиян.

В Москве заболели 4216 горожан за сутки. В Санкт-Петербурге коронавирус подхватили 3010 жителей. В Московской области зараженных стало на 1292 человек больше.

Эпидемия унесла жизни 61 837 жителей страны. За сутки скончались от COVID-19 456 пациентов.

Вылечиться за сутки удалось 24 080 россиянам. За все время болезнь преодолели 2 778 889 человек.

Ранее Bloomberg перечислил причины, по которым российская вакцина от коронавируса "Спутник V", не уступает другим аналогам.