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Оперативный штаб озвучил свежие цифры по эпидемии коронавируса в России. За сутки в стране выявили 22 851 новых случаев заражения инфекцией из Китая. За все время эпидемии диагноз подтвердили у 3 401 954 россиян.
В Москве заболели 4216 горожан за сутки. В Санкт-Петербурге коронавирус подхватили 3010 жителей. В Московской области зараженных стало на 1292 человек больше.
Эпидемия унесла жизни 61 837 жителей страны. За сутки скончались от COVID-19 456 пациентов.
Вылечиться за сутки удалось 24 080 россиянам. За все время болезнь преодолели 2 778 889 человек.
Ранее Bloomberg перечислил причины, по которым российская вакцина от коронавируса "Спутник V", не уступает другим аналогам.
Об этом сообщил штаб Тихановской