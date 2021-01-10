На Западе неожиданно заговорили о доверии к "Спутнику V"

Медицинский эксперт и журналист Сэм Фазели опубликовал в Bloomberg статью о российской вакцине "Спутник V". Автор объяснил, почему можно доверять разработке отечественных ученых, несмотря на проявленный на Западе скептицизм.

Журналист отметил, что РФ вошла в топ-пять производителей по количеству доз, заключивших предварительное соглашение с другими странами о покупке вакцины.

Более того, пишет Фазели, российская разработка была доведена до третьей фазы клинических испытаний. На каждом уровне специалисты вычисляли процент эффективности, и на всех трех этот показатель превышал 90%. К тому же, указывает американец, за все время испытаний не было зафиксировано ни одного случая заболевания с тяжелым течением.

Фазели обратил внимание на то, что Россия договорилась о сотрудничестве с зарубежной компанией AstraZeneca. Ученые с обеих сторон создадут комбинированную вакцину от COVID-19. Специалисты возьмут один компонент из "Спутника V" и другой из вакцины AZD1222, которую AstraZeneca создала вместе с Оксфордским университетом.

Эксперт подчеркивает, что этих фактов достаточно, чтобы считать российскую вакцину сильным конкурентом западным аналогам, даже несмотря на то, что результаты третьей фазы испытаний еще свет не увидел.

Фазели также добавил, что выбирая между российской вакциной и китайской CoronaVac, отдал бы предпочтение первой.