В первый рабочий день года число жертв COVID-19 возросло до 62 273 человек

За сутки в нашей стране больных, как следует из данных Оперштаба по борьбе с коронавирусом, стало больше на 23 315 жителей. Всего за время пандемии в РФ выявлено 3 425 269 случаев заражения.

В течение дня COVID-19 обнаружили у 4 646 москвичей. В Санкт-Петербурге инфекцию подцепили 3 004 горожанина. Еще 1 315 человек заразились в Подмосковье.

Умерли за сутки 436 жителей нашей страны. Число жертв коронавируса в целом достигло 62 273 человек.

Избавились от инфекции еще 21 786 россиян. В общей сложности, выздоровели 2 800 675 человек, сообщает Оперштаб.

Накануне стало известно, что новый штамм коронавируса из Британии добрался до России. В нашей стране подтвержден первый случай заболевания.

Также в Верховной раде заподозрили президента Украины Владимира Зеленского в вакцинации от COVID-19 препаратом из РФ. Один из депутатов сказал, что это могло произойти давно.