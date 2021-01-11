Алжир зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Алжир зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Фото: АГН Москва
В стране провели ряд необходимых исследований

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о проведении регистрации вакцины "Спутник V", разработанной против COVID-19, в Алжире, ставшем первым африканским государством, которое одобрило применение препарата на официальном уровне.

Согласно приведенным данным, аналогичным образом препарат был зарегистрирован в Аргентине, КНР и Сербии. Поставки "Спутник V" будут реализованы с помощью международных партнеров РФПИ, которые функционируют на территории Индии, Китая, Южной Кореи и остальных государств.

По словам руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, организация положительно воспринимает первую регистрацию вакцины в пределах африканского континента, реализованную Алжиром. Препарат позволяет обеспечить здоровье местного населения защитой против инфекции, а также восстановление экономической сферы государства.

Подробная информация доступна по ссылке.

Ранее РФПИ сообщил о регистрации вакцины в Боливии, которую провело после необходимых исследований госагентство по лекарствам и технологиям.

Егор МАЛКОВ

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