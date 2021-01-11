Гинцбург допустил появление в России нового штамма коронавируса

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Мутация существует, но пока не выявлена

В России, как и в Великобритании, наверняка появился уникальный штамм коронавируса. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Наша страна не хуже Соединенного Королевства, Бразилии и ЮАР, где уже обнаружены мутации. Есть такая и на территории РФ, которая "намного больше".

Однако собственную – с измененными свойствами – еще "ждут с нетерпением". Это происходит потому, что отечественные специалисты пока определяют аминокислотную или нуклеотидную последовательности ДНК и РНК меньшего количества образцов вирусов, чем британские, пояснил  ученый РИА "Новости".

Ранее стало известно о проникновении нового штамма коронавируса в Россию, передает RT. Его привез из Англии житель нашей страны. 

До этого мутацию COVID-19 обнаружили в Грузии. Его нашли в  одном из трех подозрительных образцов тестов.

Полина ДОРОЖКИНА

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