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В России, как и в Великобритании, наверняка появился уникальный штамм коронавируса. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Наша страна не хуже Соединенного Королевства, Бразилии и ЮАР, где уже обнаружены мутации. Есть такая и на территории РФ, которая "намного больше".
Однако собственную – с измененными свойствами – еще "ждут с нетерпением". Это происходит потому, что отечественные специалисты пока определяют аминокислотную или нуклеотидную последовательности ДНК и РНК меньшего количества образцов вирусов, чем британские, пояснил ученый РИА "Новости".
Ранее стало известно о проникновении нового штамма коронавируса в Россию, передает RT. Его привез из Англии житель нашей страны.
До этого мутацию COVID-19 обнаружили в Грузии. Его нашли в одном из трех подозрительных образцов тестов.
России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода