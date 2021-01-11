Процедура осуществлена в рамках ускоренной регистрации

Палестина стала первым государством на Ближнем Востоке, которое зарегистрировало разработанный российскими учеными препарат для вакцинации от коронавируса "Спутник V".



Об этом объявили эксперты Фонда прямых инвестиций России. Для того чтобы ускорить процесс регистрации российского препарата, была применена упрощенная процедура. Палестинские эксперты посчитали излишним проводить дополнительные клинические испытания средства.

Ранее по такой же схеме прошла регистрация нашей вакцины от COVID-19 в Сербии, Аргентине, Алжире и Боливии.

Также сообщается, что первые поставки препарата будут осуществлены в течение текущего месяца. В реализации данного проекта поучаствуют индийские, китайские, южнокорейские и другие партнеры РФПИ.

Глава фонда Кирилл Дмитриев подчеркнул, что высокие показатели российской вакцины стимулируют интерес к ней со стороны других государств. Теперь и Ближний Восток подключился к работе со "Спутник V".

Напомним, разработанный нашими учеными препарат продемонстрировал эффективность выше 90%. Вакцина разработана на базе хорошо изученной платформы, которая исследовалась российскими экспертами на протяжении двух десятилетий.

Известно, что на данный момент более полутора миллиона человек уже привиты российским препаратом.