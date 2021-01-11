В Москве увеличится число прививочных пунктов

В Москве увеличится число прививочных пунктов
Фото:Сергей Киселев/АГН Москва
Жители города активно откликнулись на призыв вакцинироваться

В российской столице успешно проводится процедура вакцинации населения. За период новогодних выходных многие москвичи поставили прививку от коронавирусной инфекции.

В первые дни наступившего года медицинские специалисты завершили прививание россиян в домах ветеранов. Таким образом, самая уязвимая категория жителей столицы взята под защиту вакцины.

На данный момент возможность поставить прививку есть у пожилых москвичей, людей с хроническими заболеваниями, совершеннолетних студентов, а также большинства работающих жителей Москвы.

С 13 января будет расширен перечень граждан, которые могут привиться от коронавирусной инфекции. Начиная с этой даты запись на прививку будет доступна для сотрудников информтехнологий и связи, людей, занятых в сфере соцобслуживания населения, а также научных исследованиях. Помимо этого, смогут привиться работники туротрасли и гостиничного бизнеса.

Так как право на прививку получает все больше граждан, московские власти приняли решение увеличить количество прививочных пунктов. Теперь в российской столице будет работать 100 таких заведений.

Отмечается, что новые пункты позволят сократить нагрузку на медиков, а также упростят процедуру вакцинации для жителей Москвы.

Ольга ФЕДОРОВА

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