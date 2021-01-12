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Оперштаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать свежую информацию. По его данным, в России за последний день COVID-19 выявлен у 22 934 жителей. В общей сложности, обнаружено 3 448 203 зараженных.
В Москве, лидирующей в неутешительном списке, инфицированы еще 5 001 горожанин. За сутки в Санкт-Петербурге заболели 2 731 житель, а в Подмосковье – 1 083.
На сегодня коронавирус унес жизни 531 россиянина. Только в последние 24 часа из-за него умерли 62 804 человека.
Число выздоровевших жителей нашей страны выросло на 24 755. За все время пандемии излечились от COVID-19 инфекции 2 825 430 россиян.
Накануне сообщалось о регистрации российской вакцины "Спутник V" в Палестине. Для ускорения процесса применили упрощенную процедуру.
Ранее директор Центра имени Гамалеи
Александр Гинцбург указал на давнее возникновение в РФ своего уникального штамма коронавируса. Новая
разновидность инфекции есть, но пока не обнаружена, заявил он.
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