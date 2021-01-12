Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 января
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфицированных становится все больше, однако излечились уже 2 825 430 жителей нашей страны

Оперштаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать свежую информацию. По его данным, в России за последний день COVID-19 выявлен у 22 934 жителей. В общей сложности, обнаружено 3 448 203 зараженных.

В Москве, лидирующей в неутешительном списке, инфицированы еще 5 001 горожанин. За сутки в Санкт-Петербурге заболели 2 731 житель, а в Подмосковье – 1 083.

На сегодня коронавирус унес жизни 531 россиянина. Только в последние 24 часа из-за него умерли  62 804 человека. 

Число выздоровевших жителей нашей страны выросло на 24 755. За все время пандемии излечились от COVID-19 инфекции 2 825 430 россиян.

Накануне сообщалось о регистрации российской вакцины "Спутник V" в Палестине. Для ускорения процесса применили упрощенную процедуру.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на давнее возникновение в РФ своего уникального штамма коронавируса. Новая разновидность инфекции есть, но пока не обнаружена, заявил он. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Только за последние 24 часа сколько умерло???....
С начала эпидемии может суммарно, а уж никак не за 24 часа.
Автор, ты хоть текст сам прочти.
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