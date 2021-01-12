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Российские власти приняли решение о продлении запрета на авиасообщение с Великобританией сроком до 1 февраля. Об этом стало известно сегодня, 12 января.
Соответствующее решение принято для обеспечения защиты населения в РФ, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Напомним, десятки государств приняли решение об отмене авиасообщения с Британией из-за нового штамма коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай уже зафиксирован в России.
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