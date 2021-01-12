Россия продлила приостановку ависообщения с Великобританией

Москва увеличила срок до следующего месяца

Российские власти приняли решение о продлении запрета на авиасообщение с Великобританией сроком до 1 февраля. Об этом стало известно сегодня, 12 января.

Соответствующее решение принято для обеспечения защиты населения в РФ, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Напомним, десятки государств приняли решение об отмене авиасообщения с Британией из-за нового штамма коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай уже зафиксирован в России.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ

В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом

Россия ответила на приглашение США посетить инаугурацию Байдена

Несмотря на сокращение состава приглашенных лиц, американцы позвали на мероприятие представителя от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей