Москва увеличила срок до следующего месяца

Российские власти приняли решение о продлении запрета на авиасообщение с Великобританией сроком до 1 февраля. Об этом стало известно сегодня, 12 января.

Соответствующее решение принято для обеспечения защиты населения в РФ, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Напомним, десятки государств приняли решение об отмене авиасообщения с Британией из-за нового штамма коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай уже зафиксирован в России.