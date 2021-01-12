К борьбе против коронавируса подключаются деятели искусства

Московский театр "Геликон-опера" предложил открыть у себя пункт вакцинации

Наука и искусство объединяются в борьбе против коронавируса. Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 готов разместить у себя московский театр "Геликон-опера". Ранее с такой же инициативой выступил петербургский Михайловский театр.

Чем быстрее у общества сформируется иммунитет к коронавирусу, тем скорее все вернутся к нормальной жизни без неудобств в виде масок и прочих ограничений. В Москве массовая прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года. Сейчас открыто 70 пунктов, где можно сделать прививку, но это число скоро увеличится до 100. Свою помощь предлагает московский театр "Геликон-опера".

"Мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку",

– сообщил художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман. Он рассказал, что сам сделал прививку, как только появилась такая возможность. Его пожилая мама тоже уже вакцинировалась, как и многие другие коллеги и знакомые.

"Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов!", – уверен Бертман.

Массовая вакцинация от COVID-19 сейчас идет во многих странах. В Великобритании пункты прививок открывают на ипподромах и стадионах. В некоторых городах желающим привиться даже не надо выходить из машины, нужно просто приехать к месту вакцинации, и медики сделают укол через открытое окно автомобиля.

В Германии для вакцинации населения задействованы пустующие из-за коронавирусных ограничений терминалы аэропортов, велодром, крытый ледовый стадион в Берлине. В Италии решено построить 1,5 тыс. специальных павильонов для вакцинации.

Желание российских театров отдать часть своих помещений под кабинеты для вакцинации логично и объяснимо. Сейчас зрительный зал может быть заполнен лишь на четверть, и так будет продолжаться, пока эпидемия не пойдет на спад. Многие россияне не торопятся сделать прививку, читая безымянные опусы в интернете с рассуждениями, что "можно подождать". Но подключение к антиковидной кампании деятелей искусства может активизировать процесс борьбы с пандемией.

Театры во все времена были центрами образования и просвещения. Пример актеров и других известных деятелей культуры, сделавших прививку, для многих станет показательным. А пункты вакцинации, открытые в театрах, сделают этот процесс удобнее и проще.

Ранее стало известно, что перечень лиц, которым доступна прививка от COVID-19 в Москве, будет расширен с 13 января.