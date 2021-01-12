Разница заключается в скорости развития болезни

Американские специалисты рассказали, как отличить обычную пневмонию от той, которая вызвана вирусом COVID-19. По словам медиков, первая развивается гораздо быстрее второй.

При обычной пневмонии наступает быстрое поражение легких. Что касается коронавирусной пневмонии, то зараза сначала поглощает небольшие участки. Затем, распространившись, она начинает оказывать негативное влияние на мозг, сердце, почки и другие важные органы, пишет научный журнал Nature.

Врачи предупредили, что обычная пневмония считается намного более опасной. Дело в том, что из-за стремительного поражения легких медики попросту могут не успеть помочь пациенту, передает URA.RU.