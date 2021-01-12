Больше всего зараженных в Сергиевом Посаде

Оперативный штаб Подмосковья рассказал, в каких городах области подтверждено больше всего случаев заболевания COVID-19. Лидирует в этом списке Сергиев Посад, там положительные тесты сдали 81 человек.

Следом идут Красногорск, где 70 новых случаев заболевания. На третьей строчке расположилась Балашиха – там 61 новый случай. Десятки зараженных также выявили в Мытищах, Одинцово, Королеве, Люберцах и других городах, говорится в сообщении телеграм-канала Мосолштаба.

Всего за сутки в области подтвердили диагноз у 1083 жителей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".