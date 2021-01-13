Cвежая статистика по коронавирусу в России на 13 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 13 января
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Причиной смерти уже 63 370 жителей нашей страны стала инфекция из Китая

В России за сутки выявлено 22 850 случаев заражения. В целом тест на COVID-19 дал положительные результаты у 3 471 053 граждан, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За последний день инфекцию подцепили 4 320 москвичей. В Санкт-Петербурге число зараженных выросло на 3 003. Еще у 1 189 жителей Московской области обнаружили COVID-19.

На 566 человек стало больше жертв смертоносной инфекции. За время пандемии умерли 63 370 жителей нашей страны.

Излечились от коронавируса, в общей сложности, 2 854 088 россиян. За сутки выздоровели 28 658 человек.

Накануне в Подмосковье обновили топ городов по числу заболевших коронавирусом. В этом неутешительном списке лидирует Сергиев Посад, где положительные тесты сдали 81 человек.

Тем временем власти Украины в очередной раз показали, что для них приоритетом является не забота о здоровье населения, а "пропагандистский фактор". Это подтвердил ответ главы МИД Незадежной Дмитрия Кулебы на вопрос о российской вакцине от COVID-19 

Полина ДОРОЖКИНА

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