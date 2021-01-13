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Польский министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил, что после первого этапа прививочной компании от коронавируса в стране выявили 37 случаев проявления побочных эффектов. Из-за этого в Польше создадут компенсационный фонд помощи лицам, у которых наступили негативные проявления после вакцинации.
Как пишет РИА "Новости", министр указал, что из 37 выявленных случаев 32 носили легкий характер. Еще четыре – средней тяжести, один – тяжелый. Однако раскрывать подробности проявления тяжелых последствий после вакцинации не стал.
Прививочная компания от COVID-19 началась в Польше 27 декабря – за это время привили более 257 тысяч человек. Для массовой вакцинации в страну привезли более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna.
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