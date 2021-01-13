Безопасность "Спутника V" для людей преклонного возраста доказана

Пожилые москвичи с большой ответственностью подошли к своему здоровью в период эпидемии коронавируса. Многие из них соблюдали режим самоизоляции, а как только появилась возможность, отправились на пункты вакцинации от COVID-19.

По данным заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 42% москвичей, сделавших бесплатную прививку от коронавируса в городских поликлиниках, – это люди в возрасте 60 лет и старше.

"Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме",

– цитирует АГН "Москва" Ракову.

Кампания по массовой вакцинации населения стартовала в столице в начале декабря 2020 года. С 28 декабря запись на прививку была открыта для граждан старше 60 лет. Этому предшествовали тщательные исследования, которые подтвердили безопасность препарата "Спутник V" для пожилых людей.

Как пояснил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко, различий при введении вакцины людям разного возраста нет никаких.

"Знаю таких людей, которым за 80 лет. Они прививаются, и все проходит благополучно, без всяких реакций",

– рассказал Бутенко. Сомневающимся он предложил делать перед прививкой тест на РНК: если он отрицательный, вакцину "Спутник V" можно ставить без опасений.

В настоящее время в Москве открыто 70 пунктов на базе городских поликлиник, где можно бесплатно привиться от коронавируса. С 14 января таких пунктов будет уже 100. Всю информацию можно уточнить на официальном городском портале.