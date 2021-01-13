Сделать прививку можно будет уже с понедельника

Глава государства Владимир Путин в среду во время совещания поручил правительству начать вакцинацию от коронавируса всех россиян с понедельника, 18 января.

Президент России отметил, что в мире не удается победить инфекцию из Китая. Однако в РФ заметно небольшое снижение по коронавирусу, впрочем, подчеркнул Путин, на этом успокаиваться нельзя.

Лидер россиян также признался, что считает российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире. Тем не менее важно понять, как вакцина будет работать в условиях многочисленных штаммов коронавируса. Путин призвал правительство со следующей недели сделать доступной вакцинацию всех слоев населения в стране, подготовив соответствующую инфраструктуру.

Во время совещания также выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, за последние две недели число регионов страны, где снижается число зараженных коронавирусом, достигло 83. Россия при этом готова увеличить объемы вакцинации в январе-феврале, регионы же должны нарастить число прививочных пунктов. Голикова добавила, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. Начать вакцинацию всех слоев населения, отметила вице-премьер, страна готова с понедельника. Голикова добавила, что ситуация с "британским" штаммом коронавируса изучается специалистами.

Трансляция совещания шла по телеканалу "Россия 24".