Путин счел российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Преимущества отечественного препарата подтверждаются практикой

Президент России Владимир Путин провел в среду совещание с членами правительства по видеосвязи. В ходе разговора глава государства затронул вопрос эпидемии коронавируса в стране. Также лидер россиян заявил, что отечественная вакцина от COVID-19 показала себя лучшей во всем мире.

Путин отметил, что так считали в России и ранее, однако сейчас еще и практика доказывает, что эффективнее препарата нет. Как подчеркнул президент РФ, ни одна другая вакцина подобного рода не демонстрирует столь высокого уровня защиты и безопасности.

"Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых",

– цитирует Путина ТАСС.

Также президент РФ попросил правительство выяснить, как отечественный препарат от коронавируса будет действовать в условиях появления новых штаммов. В ходе совещания Путин указал на то, что в некоторых странах растет число заражений COVID-19. По словам президента, неизвестна причина подобных всплесков заболеваемости. Возможно, дело в новых штаммах, а может, и в том, что люди на новогодних праздниках не соблюдали меры безопасности.

Путин подчеркнул, что наши специалисты изучают новые штаммы, которые уже есть в стране. Важно понять, как вакцина будет работать в "условиях множественности штаммов".