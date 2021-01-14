Cвежая статистика по коронавирусу в России на 14 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 14 января
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Из подцепивших COVID-19 вылечились уже 2 882 044 жителя нашей страны

Пандемия особо не снижает обороты. Как передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом, только за сутки заболели 24 763 россиянина. Всего таких уже 3 495 816 человек.

В Москве положительные результаты на COVID-19 дали тесты 5 893 жителей. Еще 3 041 горожанин заразился в Петербурге. Также выросло число инфицированных в Московской области – на 1 263.

Скончались во время эпидемии 63 940 россиян. И 570 человек наша страна лишилась за один день.

Избавились от коронавируса в целом 2 882 044 россиянина. А за сутки вылечились 27 956 человек.

На онлайн-совещании с правительством в среду, 13 января, Владимир Путин поднял вопрос о пандемии в России. Отечественная вакцина от COVID-19 зарекомендовала себя как лучшая в мире, сказал президент. 

Также глава государства отметил, что, несмотря на снижение числа инфицированных граждан нашей страны, успокаиваться рано. И поручил кабмину обеспечить условия для того, чтобы всем россиянам с 18 января были сделаны прививки от коронавируса.  

Полина ДОРОЖКИНА

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