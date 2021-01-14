Известный доктор больше не уверен в своих прошлых убеждениях

Александр Мясников, некогда говоривший о естественном происхождении коронавируса, засомневался. Теперь он считает, что COVID-19 искусственный, о чем и написал в своем телеграм-канале.

У специалиста больше нет уверенности в своих прошлых убеждениях. Из-за того, как развивается пандемия, медик склонен думать, что все идет далеко не по законам природы.

На такие мысли доктора навело чересчур бурное распространение болезни. А также то, что нынешняя эпидемияне укладывается "в предсказуемую схему распространения" – "полыхнуло почти одновременно в разных местах мира", цитирует "Общественная службва новостей".

Не исключено. что мировые СМИ, которые заранее сообщали о коронавирусе, устроили заговор, предположил Мясников, отмечает URA.RU. Поэтому сейчас его "терзают меня сомнения" о естественном происхождении COVID-19.

Заведующий одной из московской больниц доктор Александр Мясников многим россиянам больше известен как телеведущий и участник разных шоу. Интерес некоторых граждан к тому, как медик успевает руководить клиникой и посещать телепрограммы, бесит врача.