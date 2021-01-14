Те, кто работает с больными коронавирусом, обязаны делать прививки

На вопрос об увольнении за отказ от вакцинации получен четкий ответ. Его дал зампредседателя профсоюза работников здравоохранения Росии Михаил Андрочников.

Он заявил, что ни временно, ни навсегда отстранить от работы врача или медсестру, которые не хотят делать прививки, запрещено.

Медики получают деньги за коронавирус. Также они застрахованы дополнительно – если сами окажутся инфицированы, отметил представитель профсоюза в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Те, кто работает с инфицированными, обязаны делать прививки. Остальные – по желанию. И заставить сотрудников лечебных учреждений вакцинироваться не удастся. Перед процедурой они подписывают бумагу, в которой говорится о добровольном согласии на это, передает URA.RU.

Накануне сообщалось об активном участии пожилых жителей Москвы в вакцинации от COVID-19.Они ответственно подошли к своему здоровью и, как только появилась возможность, пришли туда, где делают прививки.