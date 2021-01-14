Соответствующее постановление появилось в личном блоге госдеятеля

Сергей Собянин рассказал, какие решения, связанные с ситуацией вокруг COVID-19, будут реализованы в ближайшее время. Обращение мэра Москвы появилось в его личном блоге.

Собянин заявил – с понедельника, 18 января, учащиеся с 1-го по 11-й классы возвращаются в школы. Обучение будет проводиться в обычном режиме. Что касается транспортных карт, то их разблокируют, поэтому школьники снова смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Остальные ограничения продлеваются на неделю. Таким образом, университеты, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы до 21 января продолжат работать в дистанционном формате или останутся на каникулах.

Собянин объяснил – отсрочка некоторых решений связана с тем, что необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку в столице.

"Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений", – сообщил госдеятель.

Сергей Семенович призвал горожан как можно скорее решить вопрос с вакцинацией. По словам мэра Москвы, именно формирование коллективной защиты от вируса поможет столице вернуться к нормальной жизни.