Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

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Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций.
Согласно приведенным данным, местный Минздрав провел ускоренную процедуру регистрации препарата против коронавируса. Аналогичным образом лекарство было зарегистрировано в нескольких странах Латинской Америки, а также Сербии, Алжире и Палестине.
Обеспечение поставок лекарственного препарата будет обеспечено на основе международного партнерства РФПИ с организациями Индии, КНР, Южной Кореи и остальных государств.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящее время фонд ожидает нового партнерства по "Спутнику V" с остальными государствами Латинской Америки в ближайшие недели.
В настоящее время РФПИ занимается вопросами производства и партнерства по вакцине совместно с бразильской организацией União Quimica, руководящие члены которой прибыли с визитом в Россию, где обсудили возможность поставок со специалистами Института Гамалеи и представителями фонда. В União Quimica выразили готовность приступить к регистрации препарата и его производству в стране уже в ближайшее время.
Также РФПИ совместно с União Quimica занимается созданием рабочей группы стран БРИКС, чтобы принять общие меры по противодействию коронавируса.
Подробная информация доступна по ссылке.
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