Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Препарат пользуется высокой востребованностью среди стран Южной Америки

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций.

Согласно приведенным данным, местный Минздрав провел ускоренную процедуру регистрации препарата против коронавируса. Аналогичным образом лекарство было зарегистрировано в нескольких странах Латинской Америки, а также Сербии, Алжире и Палестине.

Обеспечение поставок лекарственного препарата будет обеспечено на основе международного партнерства РФПИ с организациями Индии, КНР, Южной Кореи и остальных государств.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящее время фонд ожидает нового партнерства по "Спутнику V" с остальными государствами Латинской Америки в ближайшие недели.

В настоящее время РФПИ занимается вопросами производства и партнерства по вакцине совместно с бразильской организацией União Quimica, руководящие члены которой прибыли с визитом в Россию, где обсудили возможность поставок со специалистами Института Гамалеи и представителями фонда. В União Quimica выразили готовность приступить к регистрации препарата и его производству в стране уже в ближайшее время.

Также РФПИ совместно с União Quimica занимается созданием рабочей группы стран БРИКС, чтобы принять общие меры по противодействию коронавируса.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

США запугали датскую компанию и заставили отказаться от "Северного потока-2"

Американцы устроили датчанам мощный прессинг

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей