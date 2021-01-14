"Гадость": украинские пенсионеры оценили американскую вакцину и потребовали российскую

"Гадость": украинские пенсионеры оценили американскую вакцину и потребовали российскую
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Пожилые граждане Незалежной хотят испытать препарат из нашей страны на себе

Украинские пенсионеры оценили американскую вакцину. Об этом они высказались во время митинга против увеличения тарифов на коммунальные услуги.

Едва ли не хором несколько пожилых женщин в ответ на вопрос журналиста выразили желание сделать прививку. Но уколоться они согласны только российской вакциной, когда такая появится у них в стране. Вначале испытают ее на себе, а потом посоветуют детям.

После этого одна из наиболее активных женщин нелицеприятно оценила препарат из США. Сообщив, что украинцы не верят американскому, дама назвала его "гадостью".

В оживленную уличную беседу в городе Изюме Харьковской области вмешался мужчина. Назвавшись депутатом, он громогласно заявил, что обязательно будет делать прививку, причем сразу. и добавил, что "никто ничего не боится" и пообещал требовать, чтобы власти закупили российскую вакцину.

Ранее на Украине раскрыли причину отказа правительства от препарата из РФ. Это сделано, чтобы истребить граждан страны, пояснил один из депутатов Верховной рады.

Закупку российской вакцины поддерживает и мэр Одессы. Политика не должна превалировать над необходимостью уберечь жизнь и здоровье граждан, сказал градоначальник.

Полина ДОРОЖКИНА

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